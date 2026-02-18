ΗΠΑ: Επέδωσε τα διαπιστευτήριά του ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης στον Τραμπ

Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε, τέλος, από τον κ. Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ