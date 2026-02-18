ΗΠΑ: Επέδωσε τα διαπιστευτήριά του ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης στον Τραμπ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε, τέλος, από τον κ. Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος
- ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη – “Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος σε βάρος μου”, λέει για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
- Κεντρική Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων