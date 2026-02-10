ΗΠΑ: Δραματική αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη μέση του δρόμου στη Τζόρτζια – Δείτε βίντεο

Ο δρόμος στις ΗΠΑ δεν φαίνεται να είναι πλέον μόνο για αυτοκίνητα, αφού ένα μικρό αεροσκάφος έκανε την έκπληξη μετά από μία αναγκαστική προσγείωση σε δρόμο στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Συγκεκριμένα, το μικρό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης στη μέση ενός δρόμου της Τζόρτζια των ΗΠΑ, το απόγευμα της Δευτέρας, προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα socail media δείχνει την τρομακτική προσγείωση του αεροπλάνου στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε άλλα οχήματα.

🚨WATCH: A single-engine plane made an emergency landing in the middle of a busy Georgia intersection.



The pilot narrowly missed moving traffic, clipped several cars, and walked away—no fatalities.pic.twitter.com/v1gJSZhQYp — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) February 10, 2026

Eικόνες μετά την πτώση έδειξαν το αεροπλάνο, ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που πετούσε από το Τενεσί, σταθμευμένο στον δρόμο, με αυτοκίνητα και εντυπωσιασμένους περαστικούς σε κοντινή απόσταση.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος προσγειώθηκε στην οδό Browns Bridge στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, χτυπώντας τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, όπως δήλωσε το αστυνομικό τμήμα του Γκέινσβιλ, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς ποιοι τραυματίστηκαν ή υπό ποιες συνθήκες.