MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Δραματική αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη μέση του δρόμου στη Τζόρτζια – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ο δρόμος στις ΗΠΑ δεν φαίνεται να είναι πλέον μόνο για αυτοκίνητα, αφού ένα μικρό αεροσκάφος έκανε την έκπληξη μετά από μία αναγκαστική προσγείωση σε δρόμο στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Συγκεκριμένα, το μικρό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης στη μέση ενός δρόμου της Τζόρτζια των ΗΠΑ, το απόγευμα της Δευτέρας, προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα socail media δείχνει την τρομακτική προσγείωση του αεροπλάνου στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε άλλα οχήματα.

Eικόνες μετά την πτώση έδειξαν το αεροπλάνο, ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που πετούσε από το Τενεσί, σταθμευμένο στον δρόμο, με αυτοκίνητα και εντυπωσιασμένους περαστικούς σε κοντινή απόσταση.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος προσγειώθηκε στην οδό Browns Bridge στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, χτυπώντας τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, όπως δήλωσε το αστυνομικό τμήμα του Γκέινσβιλ, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς ποιοι τραυματίστηκαν ή υπό ποιες συνθήκες.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Νεκροί φέρεται να είναι μεταλλωρύχοι καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί στο Μεξικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 25 λεπτά πριν

Μιχαηλίδου: Το ασφαλές διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας – Πρώτα και πάνω απ’ όλα η προστασία των παιδιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ιβάν σε παίκτες του ΠΑΟΚ: Κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο ματς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε – “Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Καταγγελία του Πάνου Ρούτσι για μπράβους εντός της δικαστικής αίθουσας: “Μας ειρωνεύτηκαν, μας είπαν ότι είμαστε θέατρο”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή σε άνδρα που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του επειδή θα μετακόμιζε με τα παιδιά τους