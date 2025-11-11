MENOY

ΗΠΑ: Ανοίγει ο δρόμος για τον τερματισμό του shutdown – Η Γερουσία ενέκρινε τη συμφωνία για τον προσωρινό τερματισμό, επόμενο στάδιο η Βουλή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε χθες Δευτέρα κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας δημοκρατικών μελών του σώματος, διαβιβάζοντας το πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει επ’ αυτού μέσα στην εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη – δεύτερη κατά σειρά – ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς δημοκρατικούς.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε στον Τύπο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και στη συνέχεια να υπογραφτεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

