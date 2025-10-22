ΗΠΑ: Αμερικανός ιεραπόστολος απήχθη στον Νίγηρα

Ένας Αμερικανός ιεραπόστολος απήχθη την Τρίτη από τη Νιαμέι, την πρωτεύουσα του Νίγηρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από διπλωματικές και άλλες πηγές, ενήμερες για το θέμα.

Πολλοί Δυτικοί έχουν απαχθεί από τις αρχές του έτους στον βόρειο Νίγηρα, μια χώρα που κυβερνάται εδώ και δύο χρόνια από μια στρατιωτική χούντα και ταυτόχρονα δέχεται επιθέσεις από τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, είναι ηλικίας περίπου 50 ετών και μέλος της SIM, μιας χριστιανικής, ευαγγελικής οργάνωσης που παλαιότερα ήταν γνωστή με την ονομασία Διεθνής Ιεραποστολική Εταιρεία. Η SIM είναι παρούσα σε πολλές κοινότητες του Νίγηρα, όπου παρέχει βοήθεια στις τοπικές εκκλησίες και τα νοσοκομεία, καθώς και πόσιμο νερό.

Μια διπλωματική πηγή είπε ότι ο Αμερικανός «είναι ήδη καθ’ οδόν προς τα σύνορα με το Μαλί». Προς το παρόν είναι άγνωστο ποια οργάνωση ευθύνεται για την απαγωγή του.

Τον Απρίλιο απήχθη στην Αγκαντέζ μια 67χρονη Ελβετίδα (ανακοινώθηκε μόνο το μικρό όνομά της, «Κλαούντια»), ενώ τρεις μήνες νωρίτερα, στην ίδια πόλη, απήχθη η Αυστριακή Έβα Γκρετσμάχερ, 73 ετών. Πολλοί παρατηρητές θεωρούν υπεύθυνο για τις απαγωγές το Ισλαμικό Κράτος του Σαχέλ (EIS).

Τον Οκτώβριο του 2020 ένας Αμερικανός ιεραπόστολος, ο Φίλιπ Γουόλτον, απήχθη από τη Μασαλάτα, ένα χωριό που απέχει 400 χιλιόμετρα από τη Νιαμέι, κοντά στα σύνορα με τη Νιγηρία. Απελευθερώθηκε τον ίδιο μήνα, χάρη σε μια επέμβαση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων. Οι απαγωγείς του ζητούσαν λύτρα για να τον αφήσουν ελεύθερο. Τον Οκτώβριο του 2016 ένας άλλος Αμερικανός, εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, ο Τζέφρι Γούντκι, απήχθη από τζιχαντιστές στο Αμπαλάκ και απελευθερώθηκε το 2023.

Μετά το πραξικόπημα, τον Ιούλιο του 2023, αποχώρησαν από τον Νίγηρα οι αμερικανικές και οι γαλλικές δυνάμεις που τον βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον των τζιχαντιστών. «Με την αποχώρησή μας από την περιοχή χάσαμε τη δυνατότητα να επιτηρούμε στενά τις τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να παράσχουμε τη στήριξη που μπορούμε» δήλωσε στα τέλη Μαΐου ο πρώην επικεφαλής της Αμερικανικής Διοίκησης για την Αφρική (Africom), στρατηγός Μάικλ Λάνγκλεϊ.

