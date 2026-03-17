ΗΠΑ: Άγριος ξυλοδαρμός ανδρών που μιλούσαν εβραϊκά στην Καλιφόρνια – Δείτε βίντεο

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις άνδρες που ξυλοκόπησαν άγρια δύο άτομα έξω από εστιατόριο στην Καλιφόρνια.

Η επίθεση εξετάζεται ως έγκλημα μίσους, αφού οι δύο άνδρες μιλούσαν εβραϊκά.

Ο 18χρονος Ραμόν Ακογιάνς, ο 20χρονος Ρόμα Ακογιάνς και ο 32χρονος Μπρουνέιλ Τσαμάκι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία, μία εβδομάδα μετά την επίθεση, που βιντεοσκοπήθηκε και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο απεικονίζονται οι τρεις άνδρες με τα μαύρα μπλουζάκια να χτυπούν άτομα που είναι στο έδαφος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούσαν αντισημιτική γλώσσα ενώ χτυπούσαν τα θύματά τους, όπως αναφέρει η New York Post.

«Ενώ περίμεναν το τραπέζι τους, τρία άτομα εμφανίστηκαν ξαφνικά και έριξαν αναίσθητο ένα από τα θύματα, ενώ στη συνέχεια όρμησαν πάνω στο άλλο θύμα», δήλωσε ο Ντάνιελ Κλάιν, Εβραίος διευθύνων σύμβουλος εταιρείας της Σίλικον Βάλεϊ, στο KTVU.

Σημειώνεται πως και τα δύο θύματα είναι Ισραηλινοαμερικανοί.

«Αναγνωρίζουμε την ανησυχία της κοινότητας για το συγκεκριμένο περιστατικό και εκτιμούμε την υπομονή που επέδειξαν οι πολίτες, καθώς οι ερευνητές εργάστηκαν μεθοδικά για να διασφαλίσουν ότι η υπόθεση θα διεκπεραιωθεί διεξοδικά και σωστά. Οι υπεύθυνοι για αυτό το βίαιο έγκλημα θα λογοδοτήσουν», έγραψε η αστυνομία του Σαν Χοσέ στα social media.