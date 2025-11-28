Ινδονησία: Στους 84 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας αυξήθηκε στους 84 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

«Σύμφωνα με τον απολογισμό που έχουμε εξακριβώσει ως (σήμερα) το πρωί, έχουμε 62 νεκρούς και 95 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φέρι Ουαλιντούκαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια Σουμάτρα, συμπληρώνοντας πως «αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 65 άνθρωποι».

Στη γειτονική επαρχία δυτική Σουμάτρα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούν να αγνοούνται 12, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ