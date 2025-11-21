Ινδικό μαχητικό συνετρίβη κατά την διάρκεια επίδειξης σε πλήθος κόσμου στο Ντουμπάι – Δείτε βίντεο

Ινδικό μαχητικό τύπου Tejas που συμμετείχε σε επίδειξη στην Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι συνετρίβη το απόγευμα της Παρασκευής (21/11).

Το αεροπλάνο, κατασκευασμένο από την HAL, συνετρίβη ενώ εκτελούσε μια εναέρια επίδειξη μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στο σημείο της συντριβής κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την επίδειξη.

Παραμένει ασαφές εάν ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί πριν από την πρόσκρουση.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.