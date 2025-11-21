MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδικό μαχητικό συνετρίβη κατά την διάρκεια επίδειξης σε πλήθος κόσμου στο Ντουμπάι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ινδικό μαχητικό τύπου Tejas που συμμετείχε σε επίδειξη στην Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι συνετρίβη το απόγευμα της Παρασκευής (21/11).

Το αεροπλάνο, κατασκευασμένο από την HAL, συνετρίβη ενώ εκτελούσε μια εναέρια επίδειξη μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στο σημείο της συντριβής κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την επίδειξη.

Παραμένει ασαφές εάν ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί πριν από την πρόσκρουση.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά: “Αφήνεις πίσω σου ένα φως που στο ορκίζομαι δεν θα σβήσει ποτέ”

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Hμουν πάντα με την πλευρά της ενημέρωσης ενώ εσείς με αυτή της προπαγάνδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε κόμβο του Περιφερειακού

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Λίβανος: Συνελήφθη από τον στρατό ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών στη χώρα

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Η on air αναφορά στον σύντροφό της μετά από παρέμβαση του Ανδρέα Μικρούτσικου