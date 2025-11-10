MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Μεγάλη έκρηξη στο Νέο Δελχί με τουλάχιστον οχτώ νεκρούς – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη κοντά στο ορόσημο Κόκκινο Φρούριο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας Νέου Δελχί, δήλωσε η αστυνομία της πόλης.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, αλλά η ακριβής αιτία της διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν τηλεοπτικά κανάλια.

Σε πλάνα, από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται φλόγες και καπνός να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε ένα δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό, στο παλιό τμήμα του Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής του Δελχί, προσθέτοντας ότι οι φλόγες είχαν σβήσει από ομάδες πυρόσβεσης.

«Ακούσαμε έναν δυνατό ήχο, τα παράθυρά μας τραντάχτηκαν», δήλωσε στο NDTV ένας κάτοικος.

Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν γύρω από το σημείο του συμβάντος.

Το Κόκκινο Φρούριο, γνωστό στην Ινδία ως Lal Qila, είναι ένα φρούριο του 17ου αιώνα, της εποχής των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και το επισκέπτονται τουρίστες όλο το χρόνο.

