Ινδία: Μεγάλη έκρηξη στο Νέο Δελχί με τουλάχιστον οχτώ νεκρούς – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη κοντά στο ορόσημο Κόκκινο Φρούριο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας Νέου Δελχί, δήλωσε η αστυνομία της πόλης.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, αλλά η ακριβής αιτία της διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν τηλεοπτικά κανάλια.

Σε πλάνα, από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται φλόγες και καπνός να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε ένα δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό, στο παλιό τμήμα του Δελχί.

📍New Delhi



As per eye witness talking to Zee Media -"The explosion was so loud, it felt like there was an earthquake."



The investigation is ongoing. Whether it was a CNG blast or something else will be clear after some time. pic.twitter.com/JVY4jb2TUm November 10, 2025

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής του Δελχί, προσθέτοντας ότι οι φλόγες είχαν σβήσει από ομάδες πυρόσβεσης.

«Ακούσαμε έναν δυνατό ήχο, τα παράθυρά μας τραντάχτηκαν», δήλωσε στο NDTV ένας κάτοικος.

Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν γύρω από το σημείο του συμβάντος.

Το Κόκκινο Φρούριο, γνωστό στην Ινδία ως Lal Qila, είναι ένα φρούριο του 17ου αιώνα, της εποχής των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και το επισκέπτονται τουρίστες όλο το χρόνο.