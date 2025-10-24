MENOY

Ιδιώτης έκανε δωρεά 130 εκατ. δολάρια για να πληρωθεί ο στρατός εν μέσω shutdown: Είναι πατριώτης, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πλούσιος ιδιώτης δωρητής προσέφερε 130 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση για να καλύψει τις ελλείψεις στους μισθούς του στρατού, που προκλήθηκαν από το shutdown.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο ότι ο δωρητής είναι πατριώτης και «φίλος» του, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά του. «Μας τηλεφώνησε τις προάλλες και είπε, “Θα ήθελα να καλύψω οποιοδήποτε έλλειμμα έχετε λόγω του shutdown των Δημοκρατικών… γιατί αγαπώ τον στρατό και αγαπώ τη χώρα”», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το protothema.gr.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για να διασφαλίσει ότι τα εν ενεργεία μέλη του στρατού θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τους μισθούς τους παρά το αδιέξοδο του προϋπολογισμού. Ο Τραμπ είχε ήδη υπογράψει εκτελεστική εντολή που ζητούσε από το Πεντάγωνο να ανακατανείμει αχρησιμοποίητα κονδύλια έρευνας για την κάλυψη των μισθών.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως προσωρινή λύση και προειδοποίησε ότι οι στρατιώτες ενδέχεται σύντομα να χάσουν τους μισθούς τους, εάν το Κογκρέσο αποτύχει να περάσει τον προϋπολογισμό.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται σε μερικό shutdown από την 1η Οκτωβρίου, καθώς οι νομοθέτες στο Κογκρέσο παραμένουν σε αδιέξοδο όσον αφορά την έγκριση νέου προϋπολογισμού, με τις διαφωνίες για τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης να είναι το κέντρο της κρίσης.

