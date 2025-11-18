MENOY

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είπε “ναι” στη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν

|
THESTIVAL TEAM

Υπέρ της δημοσιοποίησης περισσότερων αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου αυτόχειρα για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τάχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, η Βουλή των Αντιπροσώπων το βράδυ της Τρίτης (18/11), ώρα Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το CNN, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν ήταν 427 ψήφοι υπέρ και μία μόνο κατά, αυτή του αντιπροσώπου της πολιτείας της Λουιζιάνα, Κλέι Χίγκινς.

Πλέον, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει από έγκριση από την αμερικανική Γερουσία, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει δηλώσει ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο εκείνος θα το υπογράψει.

Αν και αρχικά ο Τραμπ ήταν αντίθετος στη δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων για την υπόθεση Επστάιν, καθώς φέρεται να υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία που τον εμπλέκουν σε αυτήν, πρόσφατα φαίνεται να άλλαξε στάση.

«Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν για την αποκάλυψη των αρχείων του Επστάιν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε σε ανάρτησή του την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: newsit.gr

ΗΠΑ

