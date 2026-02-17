Η συγκινητική ιστορία της Daisy, του λαμπραντόρ που επέστρεψε στους ιδιοκτήτες του 7 χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Ένα ζευγάρι που «δεν έχασε ποτέ την ελπίδα» μετά την κλοπή του σκύλου του πριν από περισσότερα από επτά χρόνια δήλωσε ότι είναι ευγνώμων που είναι ξανά μαζί.

Η Daisy, το λαμπραντόρ, απήχθη από τον κήπο της στο Νόρφολκ της Βρετανίας, τον Νοέμβριο του 2017, προκαλώντας ταραχή στο ζευγάρι που τη μεγάλωνε, αλλά και εκκλήσεις στον Τύπο και μια αίτηση βοήθειας προς την κυβέρνηση.

Μία υπεύθυνης της RSPCA, της μεγαλύτερης οργάνωσης για τα ζώα στη Βρετανία, βρήκε την περασμένη Κυριακή την 13χρονη Daisy πάνω από 200 μίλια μακριά από το σπίτι της, στο Somerset, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ρουτίνας. Όταν έλεγξε το μικροτσίπ της, επικοινώνησε με τους ιδιοκτήτες της.

Η ιδιοκτήτρια Rita Potter μίλησε για τη χαρά της που πήρε πίσω το σκυλί της, λέγοντας: «Κρατούσαμε μια φωτογραφία της στο τζάκι και την κοιτάζαμε κάθε μέρα και σκεφτόμασταν πού μπορεί να βρίσκεται και πώς να ζει».

Η κυρία Potter και ο σύζυγός της Philip αγωνίστηκαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους καθώς η Daisy επέστρεφε στο σπίτι της στο Old Buckenham. «Είναι ένα απόλυτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα ότι η RSPCA τη βρήκε και την επέστρεψε σε εμάς – όπου ανήκει – είμαστε τόσο, τόσο ευγνώμονες», δήλωσε η κυρία Potter.



Η υπόθεση της Daisy και η ψήφιση νέου νόμου για την προστασία των κατοικιδίων ζώων

Η κλοπή της Daisy έγινε πρωτοσέλιδο το 2017, όταν μάρτυρες την είδαν να μπαίνει σε ένα φορτηγό, το οποίο ανήκει πιθανότατα σε κάποια ομάδα που κλέβει σκύλους ράτσας για να τους αναπαράγει και να βγάλει κέρδος, δίχως να νοιάζεται για την υγεία και την ευημερία των ζώων. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα μετά τις καταγγελίες για την υπόθεση, αλλά το όχημα δεν μπόρεσε να εντοπιστεί.

Ο κύριος και η κυρία Potter συμμετείχαν σε διάφορες εκκλήσεις στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την υποστήριξη, μάλιστα, και του ηθοποιού Tom Hardy που μοιράστηκε την ανάρτησή τους.

Ξεκίνησαν επίσης ένα ψήφισμα που προέτρεπε την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλοπής κατοικίδιων ζώων, το οποίο συγκέντρωσε 100.000 υπογραφές. Πέρυσι, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγωγή κατοικίδιων ζώων.

Η επιθεωρήτρια της RSPCA, Kim Walters, ήταν εκείνη που εντόπισε τον σκύλο και έσπευσε να την μεταφέρει σε κτηνίατρο, καθώς ανησύχησε για την κατάστασή της. Ο ιδιοκτήτης της – ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε το σκυλί μόνο για λίγα χρόνια – συμφώνησε να την παραδώσει στη φροντίδα της φιλοζωικής οργάνωσης.

Η σάρωση του μικροτσίπ αποκάλυψε ότι ήταν κλεμμένη και έδωσε στοιχεία επικοινωνίας για τον κ. και την κ. Potter. Η κ. Walters δήλωσε: «Ήταν προφανώς σοκαρισμένοι – αλλά ταυτόχρονα ενθουσιασμένοι. Ήταν υπέροχο να τους πω ότι θα μπορούσαν να την πάρουν πίσω στο σπίτι σύντομα».



Ο Andy Cook, σύμβουλος συμπεριφορικής πρόνοιας της οργάνωσης, δήλωσε: «Φαίνεται ότι η Daisy έχει χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή και έχει αρκετές μαστικές μάζες, έχει ελαφρά δυσπλασία ισχίων και το τρίχωμά της ήταν αρκετά βρώμικο. Είναι πραγματικά το πιο γλυκό κορίτσι και κουνάει την ουρά της όποτε σας βλέπει, αλλά από τότε που την έκλεψαν είναι σαφές ότι είχε μια δύσκολη ζωή».

Η κ. Potter είπε: «Ξέρουμε ότι είναι ηλικιωμένη τώρα και έχει προβλήματα υγείας, αλλά για όσο χρόνο της έχει απομείνει θα περιβάλλεται από πολλή αγάπη και προσοχή».

Πηγή: marieclaire.gr