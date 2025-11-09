MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν

|
THESTIVAL TEAM

Η σορός που παραδόθηκε σήμερα από τη Χαμάς στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) ενημέρωσαν την οικογένεια του απαχθέντος και πεσόντος στρατιώτη, του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν είχε σκοτωθεί από Παλαιστίνιους μαχητές σε ενέδρα στη Ράφα κατά τον πόλεμο το 2014 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 4 λεπτά πριν

Αυτά είναι τα ζώδια που εξαφανίζονται και δεν απαντούν ποτέ στα μηνύματα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Σικάγο: Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών σε διαδήλωση μετά από μαζικές συλλήψεις μεταναστών – Τους πέταξαν μπογιές και τούβλα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος” σήμερα στον Τεχνόκοσμο στον Εύοσμο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Σμαράγδα Καρύδη: Ήμουν προετοιμασμένη για το θάνατο του μπαμπά μου, από το 2017 η υγεία του όλο και χειροτέρευε

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται μεγάλη γιορτή με τσίπουρο, ελιές και παραδοσιακή μουσική – Πότε θα γίνει