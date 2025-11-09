Η σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν

Η σορός που παραδόθηκε σήμερα από τη Χαμάς στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) ενημέρωσαν την οικογένεια του απαχθέντος και πεσόντος στρατιώτη, του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν είχε σκοτωθεί από Παλαιστίνιους μαχητές σε ενέδρα στη Ράφα κατά τον πόλεμο το 2014 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.