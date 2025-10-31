MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Ουκρανία αποστέλλει ειδικές δυνάμεις στο πολιορκημένο Ποκρόβσκ

THESTIVAL TEAM

Η Ουκρανία έστειλε ειδικές δυνάμεις σε εμπόλεμες περιοχές της ανατολικής πόλης Ποκρόβσκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, την ίδια στιγμή που η Ρωσία ισχυριζόταν ότι είχε περικυκλώσει τις δυνάμεις του Κιέβου στην περιοχή, ανέφεραν δύο ουκρανικές στρατιωτικές πηγές την Παρασκευή.

Οι ειδικές δυνάμεις προσγειώθηκαν με ελικόπτερο Black Hawk πριν από λίγες ημέρες, ανέφερε πηγή του 7ου Σώματος Ταχείας Αντίδρασης.

Η επιχείρηση εποπτεύθηκε από τον επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής κατασκοπείας Κυρίλο Μπουδάνοφ, ανέφερε η άλλη πηγή.

