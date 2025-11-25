Η Μπριζίτ Μπαρντό ξανά στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας μετά από χειρουργείο
Η ντίβα του γαλλικού σινεμά Μπριζίτ Μπαρντό μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο καθώς δίνει μάχη με μια «σοβαρή ασθένεια», μετά από πρόσφατο χειρουργείο.
Η διάσημη ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό φέρεται να μεταφέρθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στο Τουλόν, όπου εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία, σύμφωνα με την Dailymail.
Η νέα εισαγωγή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεταφορά της στην ίδια κλινική τον Οκτώβριο, όπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια». Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας, είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ.
Στο μεταξύ, αναγκάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο να διαψεύσει φήμες περί θανάτου της, όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο σχετικό ψευδές δημοσίευμα. Η ίδια έγραψε στο X: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή».
Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur— Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025
