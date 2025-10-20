Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι δυσχεραίνει τη διαδικασία για μια ειρηνευτική συμφωνία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι προσηλωμένη στη σοβαρή εργασία που γίνεται με τις ΗΠΑ επιδιώκοντας μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, αλλά κατηγόρησε το Κίεβο ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα που καθιστούν δυσκολότερη την πρόοδο.

Επίσης σε ερώτηση για το τι πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την περασμένη εβδομάδα.