Η κυβέρνηση του Λιβάνου απαγόρευσε τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ

THESTIVAL TEAM

Η κυβέρνηση του Λιβάνου απαγόρευσε τις στρατιωτικές δραστηριότητες της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ ζητώντας της να παραδώσει τα όπλα της στο κράτος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάζ Σάλαμ έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Βηρυτό.

Η απόφαση λαμβάνεται μετά την εκτόξευση από την Χεζμπολάχ ρουκετών κατά του Ισραήλ, γεγονός που σύρει στην περιφερειακή σύρραξη και τον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ανακοίνωσε «την άμεση απαγόρευση όλων των ένοπλων δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ» και απαίτησε από την σιιτική οργάνωση «να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος» και να περιορισθεί σε πολιτικές δραστηριότητες.

