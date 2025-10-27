Η κόρη του Όζι Όσμπορν γιορτάζει για πρώτη φορά τα γενέθλιά της χωρίς εκείνον – Οι κάρτες με τα χειρόγραφα μηνύματά του

Φόρο τιμής στον αείμνηστο πατέρα της, Όζι Όσμπορν απέτισε η κόρη του, Κέλι παραμονή των 41ων γενεθλίων της. Είναι η πρώτη φορά που θα γιορτάσει τα γενέθλιά της χωρίς εκείνον και με αφορμή αυτή τη διαφορετική χρονιά, θέλησε να κάνει μια ανάρτηση στα social media για να μοιραστεί τις σκέψεις της.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Οκτωβρίου ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από ευχετήριες κάρτες που της είχε γράψει ο πατέρας της σε προηγούμενα γενέθλιά της. «Αύριο θα είναι μια πρώτη φορά για μένα. Τα πρώτα γενέθλια χωρίς τον μπαμπά μου», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Κάθε χρόνο, το πράγμα που περίμενα περισσότερο ήταν να περάσω τη μέρα μαζί του και να διαβάσω τις κάρτες που μου έγραφε. Το να ξέρω πως δεν θα πάρω ποτέ ξανά μία, μου ραγίζει την καρδιά. Εδώ είναι μερικές από αυτές. Ήταν πάντα σύντομες, απλές, αλλά έλεγαν ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν να ακούσω. Σε αγαπώ, μπαμπά. To αύριο θα είναι απαίσιο χωρίς εσένα».

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, φαίνονται κάρτες με χειρόγραφα μηνύματα του Όζι Όσμπορν: «Στην Κέλι, σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά» και «αγαπημένη μου Κέλι, θέλω απλώς να σου πω ότι σ’ αγαπώ και μου λείπεις κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας». Όλες έφεραν την υπογραφή «Με αγάπη, ο μπαμπάκας».

Ο θρύλος της ροκ έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον και σοβαρά προβλήματα υγείας. Αργότερα έγινε γνωστό ότι η αιτία θανάτου του ήταν καρδιακή προσβολή. Είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του, Σάρον, τρία παιδιά, την Κέλι, την Έιμι και τον Τζακ. Από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα Ράιλι είχε ακόμη τρία παιδιά, την Τζέσικα, τον Λούις και τον Έλιοτ.