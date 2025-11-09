MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 Ρίχτερ

THESTIVAL TEAM

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.

