Η Ελβετία αναζητά 85.000 εργαζόμενους – Οι μισθοί παίζουν μεταξύ 3.500 και 6.500 ευρώ σε αυτούς τους τομείς

Η Ελβετία ήταν πάντα και παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για κάποιον που αναζητά εργασία, μια νέα καριέρα ή μια νέα αρχή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ιταλικό money.it ετοιμάζεται να καλύψει μια άνευ προηγουμένου έλλειψη εργατικού δυναμικού. Μόνο το 2025, η χώρα σχεδιάζει να προσλάβει 85.000 ξένους εργαζόμενους, με μισθούς που ξεκινούν από 3.500 ευρώ το μήνα και φτάνουν τα 6.500 ευρώ στους πιο περιζήτητους τομείς.

Έτσι και αλλιώς η χώρα με ένα από τα καλύτερα βιοτικά επίπεδα στον κόσμο, προσφέρει, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μέσο μισθό που υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ ακαθάριστα ετησίως -σε συνδυασμό με ευνοϊκούς φορολογικούς όρους και υψηλή ποιότητα ζωής.

Όσο για το τι εργαζομένους αναζητά, το ιταλικό ΜΜΕ αναφέρει ότι οι ευκαιρίες εργασίας περιλαμβάνουν τόσο εξειδικευμένους επαγγελματίες (όπως γιατρούς, νοσηλευτές, μηχανικούς, επαγγελματίες πληροφορικής και ψηφιακούς εμπειρογνώμονες) όσο και πιο πρακτικά επαγγέλματα όπως ειδικευμένους εργάτες, οδηγούς, εργαζόμενους σε εστιατόρια και προσωπικό ξενοδοχείων.

Όσο για το ποια προσόντα δείχνουν να εκτιμούν οι Ελβετοί εργοδότες αυτά είναι: Η ακρίβεια, η αυτονομία, καθώς και η γνώση γερμανικών, ιταλικών ή τη διάλεκτο της γερμανικής γλώσσας που μιλούν στην Ελβετία, ανάλογα με το καντόνι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να απαιτείται η αναγνώριση του προσόντος, μια διαδικασία που ποικίλλει ανάλογα με το επάγγελμα.

Η Ελβετία πρέπει να καλύψει μια εκτιμώμενη έλλειψη 85.000 εξειδικευμένων εργαζομένων , η οποία, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, αναμένεται να φτάσει έως και τις 365.000 κενές θέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Για αυτόν τον λόγο, οι προσλήψεις από το εξωτερικό στοχεύουν τόσο σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης όσο και σε πιο πρακτικά-χειρωνακτικά.

Ο κλάδος της εστίασης παραμένει από τους πιο δυναμικούς, με πολλές διαθέσιμες θέσεις για σερβιτόρους, μάγειρες και σεφ: οι μισθοί κυμαίνονται από 3.700 έως 4.700 ευρώ το μήνα. Η ζήτηση είναι επίσης ισχυρή στον κατασκευαστικό τομέα, ειδικά για εργάτες οικοδομών και ξυλουργούς, με μισθούς μεταξύ 4.200 και 6.200 ευρώ το μήνα.

Παράλληλα με αυτά τα επαγγέλματα, η Ελβετία βιώνει μια άνθηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στατιστικό στοιχείο: ένας στους τέσσερις γιατρούς είναι άνω των 60 ετών, γι’ αυτό και οι κλινικές και τα νοσοκομεία αναζητούν επειγόντως νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικευμένους ιατρούς, με υψηλούς μισθούς ανάλογους με τις ευθύνες της θέσης.

Παράλληλα με τους πιο παραδοσιακούς τομείς, αναδύονται νέοι, εξειδικευμένοι τομείς. Η τεχνολογία πληροφοριών και η τεχνολογία γενικότερα συγκαταλέγονται στους τομείς με τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης, εν μέρει λόγω του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι προγραμματιστές λογισμικού, οι μηχανικοί υπολογιστών, οι αναλυτές ασφαλείας και οι ειδικοί πληροφορικής συγκαταλέγονται στους πιο περιζήτητους εργαζομένους και μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από 100.000 φράγκα ετησίως (πάνω από 100.000 ευρώ).

Τέλος, υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για μεταφραστές, προσωπικό μάρκετινγκ, πωλήσεων, λογιστηρίου και ανθρώπινου δυναμικού, με μέσους μισθούς περίπου 75.000 ευρώ ετησίως και πολύ ανταγωνιστικές επαγγελματικές ευκαιρίες.