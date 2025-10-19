MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Χαμάς διαψεύδει τις ΗΠΑ για επικείμενη παραβίαση της συμφωνίας για τη Γάζα

|
THESTIVAL TEAM

Η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Χαμάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 50χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Δυσαρεστημένος και θυμωμένος με τον Αντώνη Ρέμο – Ποιος αναλαμβάνει την εκπροσώπησή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνοδός ασθενούς επιτέθηκε σε γιατρούς του ΠΑΓΝΗ λόγω αναμονής – Τους φώναζε “θα σας σκοτώσω”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελένη Βουλγαράκη: Οι influencers δεν τα κλέβουν από κανέναν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Από σήμερα οι πολίτες εκδίδουν το νέο ειδικό σήμα Δακτυλίου για την περίοδο 2025 – 2026 μέσω gov.gr – Διαθέσιμο και στο Gov.gr Wallet

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δύσκολες ώρες για τον Κώστα Μακεδόνα – Πέθανε ο αγαπημένος του γάτος