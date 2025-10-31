Γυμναστήριο στην Κίνα χαρίζει Porsche σε όποιον χάσει 50 κιλά σε 3 μήνες

Γυμναστήριο στην Κίνα υπόσχεται ένα πολυτελές αυτοκίνητο Porsche Panamera σε όποιον καταφέρει να χάσει 50 κιλά σε τρεις μήνες. Βέβαια, δεν είναι όλα τόσο αθώα όσο δείχνουν!

Αν χρειάζεσαι επιπλέον κίνητρο για να ξεκινήσεις γυμναστήριο, ένα Porsche Panamera ίσως είναι το ιδανικό. Στην πόλη Μπινζόου, στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, ένα γυμναστήριο ανακοίνωσε ότι θα χαρίσει το πολυτελές αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του σε όποιον καταφέρει να χάσει 100 λίβρες (περίπου 50 κιλά) μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Για να συμμετάσχουν, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν ένα τέλος συμμετοχής 10.000 γιουάν (περίπου 1.400 δολάρια), το οποίο περιλαμβάνει διαμονή, γεύματα και εντατική προπόνηση διάρκειας τριών μηνών.



Είναι ασφαλής, σε θέμα υγείας, η πρόκληση;

«Η πρόκληση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και οι εγγραφές θα κλείσουν όταν φτάσουμε τους 30 συμμετέχοντες. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή επτά ή οκτώ άτομα», δήλωσε ο προπονητής του γυμναστηρίου, Γουάνγκ, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πρωτότυπη αυτή ιδέα προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά και έντονες αντιδράσεις. Πολλοί την είδαν ως ένα διασκεδαστικό κίνητρο για απώλεια βάρους, άλλοι όμως μίλησαν για επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία.



Σύμφωνα με ειδικούς, η απώλεια 0,5 κιλού την ημέρα είναι υπερβολικά γρήγορη και μη βιώσιμη: «Εκτός αν κάποιος είναι σοβαρά υπέρβαρος, ένας τέτοιος ρυθμός προκαλεί απώλεια μυϊκής μάζας αντί για λίπος, ορμονικές διαταραχές, τριχόπτωση και προβλήματα στην έμμηνο ρύση», έγραψε ένας γιατρός σε κινεζική πλατφόρμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι γιατροί προειδοποιούν: «Θέτει ζωές σε κίνδυνο»

Ο γαστρεντερολόγος Dr. Φου Γιανσόνγκ από το Νοσοκομείο του Λαού στην επαρχία Σαανσί τόνισε ότι η απότομη απώλεια βάρους μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πίεση στα όργανα και σε ορισμένες περιπτώσεις, να απειλήσει τη ζωή του ατόμου. «Η επιστημονική απώλεια βάρους πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε ο εγκέφαλος, οι μύες και τα όργανα να προσαρμόζονται σωστά στη νέα ενεργειακή ισορροπία», εξήγησε.



Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ο ασφαλής ρυθμός απώλειας βάρους δεν πρέπει να ξεπερνά 0,5 κιλό την εβδομάδα, μέσω σωστής διατροφής και τακτικής άσκησης.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η πρόκληση του γυμναστηρίου συνεχίζει να προσελκύει συμμετοχές, με ορισμένους να δηλώνουν πως «αξίζει να ρισκάρουν για μία Porsche». Ίσως, όμως, όπως σχολίασε ένας χρήστης στα τοπικά μέσα: «Το καλύτερο βραβείο θα ήταν να διατηρήσεις την υγεία σου και όχι να την ανταλλάξεις για ένα αμάξι».

Πηγή: gazzetta.gr