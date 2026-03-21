Γκουτέρες: Ο ΟΗΕ θα συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υπερασπίστηκε τον ρόλο του Οργανισμού να απαντά στις παγκόσμιες κρίσεις, αλλά αναγνώρισε ότι συνεργάζεται «ενεργά» με το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Σε συνέντευξή του στο Politico ο Γκουτέρες επεσήμανε ότι χαιρετίζει την πρόθεση του Συμβουλίου Ειρήνης να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει τα βασικά μέρη ενός σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την ανοικοδόμηση κατοικιών και υποδομών στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Υπάρχει ένας στόχος εκεί που ορίστηκε, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας και συνεργαζόμαστε ενεργά με δομές που δημιουργήθηκαν από το Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στο Politico.

Ωστόσο, πέρα από την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Γκουτέρες σημείωσε ότι δεν βλέπει άλλη χρησιμότητα για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι ένα προσωπικό πρότζεκτ του προέδρου Τραμπ, στο οποίο έχει πλήρη έλεγχο επί των πάντων».

«Αυτός δεν είναι ο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των δραματικών προβλημάτων που έχουμε τώρα. Πρέπει να είμαστε σαφείς αναφορικά με το διεθνές δίκαιο, να είμαστε σαφείς σχετικά με τις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία», τόνισε.

Παράλληλα ο Γκουτέρες υπερασπίστηκε τον ρόλο του ΟΗΕ στην επίλυση κρίσεων, όπως αυτή με τα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του σχεδίου αποκλιμάκωσης των επιθέσεων και των ανταποδοτικών πληγμάτων και να συμβάλει στην προστασία της κρίσιμης σημασίας θαλάσσιας οδού.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε ότι δεν έχει συνομιλήσει με τον Τραμπ μετά την έναρξη του πολέμου, αν και είχε επαφές με άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.