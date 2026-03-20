MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γκιουλέρ: Δεν λαμβάνουμε υπόψη προκλητικές δηλώσεις των ομολόγων μας –  Η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της

|
THESTIVAL TEAM

«Γινόμαστε μάρτυρες των προσπαθειών της Ελλάδας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό και να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου, εκμεταλλευόμενη το ευαίσθητο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Είναι σαφές ότι τέτοια βήματα δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σύμφωνα με τη Hurriyet, προσθέτοντας ότι «δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προκλητικές δηλώσεις των ομολόγων μας, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καμία βάση».

Αναλυτικά οι δηλώσεις Γκιουλέρ:

«Στόχος μας είναι η εγκαθίδρυση μιας τάξης βασισμένη στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Φυσικά, η προστασία των δικαιωμάτων της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ αποτελεί αναπόσπαστη ευθύνη για την Τουρκία. Ωστόσο, γινόμαστε μάρτυρες των προσπαθειών της Ελλάδας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό και να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου, εκμεταλλευόμενη το ευαίσθητο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Είναι σαφές ότι τέτοια βήματα δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη. Θα ήθελα να δηλώσω συγκεκριμένα ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προκλητικές δηλώσεις των ομολόγων μας, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καμία βάση.

Η Τουρκία διαθέτει την απαραίτητη βούληση και δύναμη για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Μετά τις απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέκυψαν από πρόσφατες συγκρούσεις, τα στοιχεία της αεροπορικής και αεράμυνάς μας έχουν αναπτυχθεί στην ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’’ για να υποστηρίξουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου και να ενισχύσουν την ικανότητα ταχείας αντίδρασής μας έναντι πιθανών απειλών. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην Κύπρο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

