Γερμανία: Σχεδόν έξι στους δέκα πολίτες καταδικάζουν την αμερικανοϊσραλινή επίθεση στο Ιράν

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν και εκφράζουν την ανησυχία τους για τη διεθνή πολιτική κατάσταση και για τις συνέπειές της στην ασφάλεια αλλά και στην οικονομία.

Σύμφωνα με το σημερινό DeutschlandTrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 25%. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα επίθεση αποδοκιμάζεται λιγότερο από ό,τι η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου, την οποία καταδίκαζε το 72%, αλλά και από την επίθεση ΗΠΑ και Βρετανίας στο Ιράκ το 2003, η οποία αποδοκιμαζόταν από το 80% των Γερμανών.

Επιπλέον, το 77% θεωρεί απειλητική για τον λαό της Γερμανίας τη διεθνή πολιτική κατάσταση. Τελευταία φορά το ερώτημα είχε τεθεί τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με το 54% να εκφράζει αντίστοιχη άποψη. Στη σημερινή δημοσκόπηση, το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική και το 80% για τον κίνδυνο να διαταραχθεί σοβαρά το διεθνές εμπόριο και να εκτοξευθεί η τιμή του πετρελαίου. Στη Γερμανία άλλωστε είναι ήδη εμφανείς οι πρώτες συνέπειες, με την τιμή των καυσίμων να ξεπερνά συχνά και τα 2 ευρώ/λίτρο.

Τρεις τους τέσσερις ερωτηθέντες ανησυχούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες, ενώ το 71% σκέφτεται τον ιρανικό λαό. Δύο στους τρεις εκφράζουν επίσης φόβο για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα η εμπιστοσύνη των Γερμανών στη Ρωσία και στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλή: Αξιόπιστο εταίρο θεωρεί τις ΗΠΑ μόνο το 15% και τη Ρωσία το 12%. Οι υποστηρικτές των Πρασίνων και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) είναι οι περισσότερο επικριτικοί έναντι της Ρωσίας, ενώ ένα 36% των υποστηρικτών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) θεωρεί τη Ρωσία αξιόπιστο εταίρο. Την πιο αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ εκφράζουν οι υποστηρικτές των Πρασίνων και της Αριστεράς.

Την ίδια ώρα, μόνο ένας στους έξι (17%) Γερμανούς θεωρεί το Ισραήλ αξιόπιστο εταίρο για τη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους της Αριστεράς να είναι οι πιο επιφυλακτικοί (6%). Διχασμένες είναι οι απόψεις για την Ουκρανία, με τέσσερις στους δέκα να δηλώνουν ότι την εμπιστεύονται.

Στην πρόθεση ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) προηγείται με 28% (+2 μονάδες από τις αρχές Φεβρουαρίου), η ΑfD ακολουθεί με 23% (-1) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14% (-1). Οι Πράσινοι βρίσκονται στο 13% (+1) και η Αριστερά στο 4% (-1). Δυσμενής, αλλά βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα, εμφανίζεται και η αξιολόγηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το 25% των ερωτηθέντων αξιολόγησε θετικά τον κυβερνητικό συνασπισμό, κατά τέσσερις μονάδες περισσότερο από ό,τι στην προηγούμενη μέτρηση.

