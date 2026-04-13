Γερμανία: Νέα απεργία των πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa την Τετάρτη και την Πέμπτη

Σε νέα απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη κάλεσε νωρίτερα απόψε το συνδικάτο UFO τους εργαζόμενους στα πληρώματα καμπίνας των αεροσκαφών της Lufthansa και της CityLine, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση. Η 48ωρη απεργία των πιλότων της εταιρίας που βρίσκεται από τα μεσάνυχτα σε εξέλιξη προκαλεί ήδη ακυρώσεις και καθυστερήσεις εκατοντάδων πτήσεων.

«Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για τη διαμαρτυρία των εργαζομένων» από την προγραμματισμένη για μεθαύριο εκδήλωση της Lufthansa με αφορμή την 100ή επέτειο από την ίδρυσή της, στην οποία μάλιστα θα παρευρεθεί και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ο πρόεδρος του UFO Γιοάχιμ Βάσκες-Μπούργκερ και πρόσθεσε: «Όταν η διοίκηση θα γιορτάζει την 100ή επέτειο της Lufthansa μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα καταστήσουμε σαφές υπό ποιες ακριβώς συνθήκες λειτουργούν οι εργοδότες – και στις πλάτες τίνος λαμβάνονται οι τρέχουσες αποφάσεις».

Μόλις την περασμένη Παρασκευή οι αεροσυνοδοί της Lufthansa πραγματοποίησαν ακόμη μία κινητοποίηση, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να αντιμετωπίσουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται σήμερα με την απεργία των πιλότων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε πέντε διοικητές και 250 μαχητές της Χεζμπολάχ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Άγρια συμπλοκή οδηγών στο Ίλιον: 30χρονος τραυμάτισε με κατσαβίδι 27χρονο μετά από καταδίωξη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Κάθε Τρίτη με τον Μόρι” με τον Γρηγόρη Βαλτινό έρχεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Λάκης Γαβαλάς: Θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές και κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με θάψει

ΠΑΙΔΕΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημιουργούν εφαρμογή που εκπαιδεύει τους χρήστες στην ανάπτυξη soft skills

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 13 Απριλίου