Γερμανία και ΔΝΤ “στριμώχνουν” τον Ζελένσκι για το σκάνδαλο των 100 εκατ. δολαρίων

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, να προχωρήσει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς στη χώρα, την ώρα που το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες ενός μεγάλου σκανδάλου δωροδοκιών σε κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του καγκελαρίου, ο Μερτς «υπογράμμισε την προσδοκία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ότι η Ουκρανία θα προωθήσει με αποφασιστικότητα τη μάχη κατά της διαφθοράς και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου». Το Κίεβο συγκλονίζεται αυτή την εβδομάδα από αποκαλύψεις για υπόθεση δωροδοκιών ύψους περίπου 100 εκατ. δολαρίων σε κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας. Παρότι ο Ζελένσκι δεν φέρεται να εμπλέκεται άμεσα, το σκάνδαλο αγγίζει το στενό του περιβάλλον και οδήγησε ήδη στην παραίτηση δύο υπουργών.

Αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης εκφράζουν ανησυχία ότι οι αποκαλύψεις για διαφθορά στην Ουκρανία ενδέχεται να υπονομεύσουν τη δημόσια στήριξη προς τη δοκιμαζόμενη χώρα, την ώρα που ο Μερτς επιδιώκει να ενισχύσει τη στήριξη του Βερολίνου σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζει αστάθεια ως προς την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Η Γερμανία έχει προσφέρει περισσότερη στρατιωτική ενίσχυση στην Ουκρανία από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου ανέφερε ότι ο Ζελένσκι «δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια, μακροπρόθεσμη στήριξη προς τις ανεξάρτητες αρχές κατά της διαφθοράς και άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ουκρανικού λαού, των Ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών δωρητών». Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μερτς για τη γερμανική στρατιωτική υποστήριξη, «ιδίως στους τομείς της αντιαεροπορικής άμυνας και της προστασίας της ενεργειακής υποδομής», σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ότι «η Γερμανία, μαζί με τους δυτικούς της εταίρους, θα αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα ώστε να πειστεί η Ρωσία να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις», συμπεριλαμβανομένης της «συνέχισης των εργασιών για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων».

Το ΔΝΤ θα στείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για τη διαφθορά

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα στείλει, στο μεταξύ, σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για να συζητήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και ένα δυνητικά νέο πρόγραμμα δανεισμού, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του Τζούλι Κόζακ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες κατά της διαφθοράς στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε σήμερα την διεξαγωγή ελέγχου σε όλες τις κρατικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του ενεργειακού τομέα.

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι συνέλαβαν πέντε άτομα και ταυτοποίησαν δύο ακόμη που εξακολουθούν να διαφεύγουν και θεωρούνται ύποπτα για εμπλοκή στο φερόμενο σχέδιο ελέγχου των προμηθειών στην εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις.

Η Κόζακ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη ενημέρωση ότι το προσωπικό της αποστολής του ΔΝΤ θα επικεντρωθεί στις πολιτικές διασφάλισης της μακροικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δημιουργίας εσόδων από εγχώριους πόρους και την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Λέμε εδώ και καιρό ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ισχυρή αρχιτεκτονική κατά της διαφθοράς για να ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού, να διαφυλάξει τους δημόσιους πόρους, να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προσελκύσει επενδύσεις», δήλωσε η Κόζακ, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς κεντρική απαίτηση για τους δωρητές της Ουκρανίας.