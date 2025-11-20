MENOY

Γερμανία: Ηγέτης της Αριστεράς προτείνει στους νέους να καπνίζουν μαριχουάνα πριν την παρουσίασή τους για να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία

THESTIVAL TEAM

Οι νέοι που επιθυμούν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία θα πρέπει να καπνίσουν ένα τσιγάρο μαριχουάνας προτού παρουσιαστούν στη στρατολογική υπηρεσία, δήλωσε σήμερα ο συμπρόεδρος της Αριστεράς (Die Linke), Γιαν φαν Άκεν.

Σε δηλώσεις του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο t-online, ανέφερε ότι το κόμμα του ετοιμάζει έναν οδηγό με «τους καλύτερους τρόπους για να αποφύγετε τη στρατιωτική θητεία».

Ο συνασπισμός του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κατέληξε την περασμένη εβδομάδα σε συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για νέους, με στόχο την ενίσχυση της Bundeswehr, των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας.

Η πρόταση, η οποία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα απαιτεί από όλους τους άνδρες που έχουν γεννηθεί μετά το 2008, να αξιολογηθούν για στρατιωτική θητεία.

Ενώ το πρόγραμμα αρχικά πρόκειται να είναι εθελοντικό, οι βουλευτές θα μπορούσαν να εισαγάγουν ένα υποχρεωτικό μέτρο για να καλυφθούν οι θέσεις αν δεν επαρκεί ο αριθμός των εθελοντών.

Ο Γιαν φαν Άκεν δήλωσε ότι το κόμμα του έχει «πολλές θετικές εμπειρίες» να μοιραστεί με «νέους που απλά δεν θέλουν να αναγκαστούν να φορέσουν στολή» – μια από αυτές είναι η χρήση μαριχουάνας.

«Για παράδειγμα, λέγεται ότι το κάπνισμα ενός μεγάλου τσιγάρου μαριχουάνας πριν από την ιατρική εξέταση θα μπορούσε να βοηθήσει στο να κηρυχθεί κάποιος ακατάλληλος για θητεία», είπε.

Η Αριστερά αντιτίθεται σθεναρά στα σχέδια στρατιωτικής θητείας.

Η ψυχαγωγική χρήση μαριχουάνας και η περιορισμένη οικιακή καλλιέργεια του φυτού είναι νόμιμες στη Γερμανία από τον Απρίλιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

