Γερμανία – Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: “Μήνυμα ελπίδας και αποφασιστικότητας” της Ευρώπης από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

Ως «μήνυμα ελπίδας και αποφασιστικότητας» της Ευρώπης περιέγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν την τοποθέτησή του νωρίτερα απόψε στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC). «Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας», τόνισε και, με το βλέμμα στην πολιτική των ΗΠΑ για την Γροιλανδία, έκανε λόγο για «ευγενική άρνηση», όταν διατυπώνονται «παράνομες διεκδικήσεις» σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σε μια ομιλία η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως απάντηση στην περσινή εμφάνιση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς από το ίδιο βήμα και στις προσβολές που εξαπέλυσε για την Ευρώπη, ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε απόψε την Ευρώπη και τα επιτεύγματά της, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη περαιτέρω ισχυροποιησής της. Η Ευρώπη «πρέπει μάλλον να θεωρείται παράδειγμα και όχι να επικρίνεται ή να γελοιοποιείται», τόνισε. «Η Ευρώπη έχει διασυρθεί ως ένα γηρασμένο, αργό και κατακερματισμένο κατασκεύασμα, υποβιβασμένο από την ιστορία. Ως μια υπερβολικά ρυθμιζόμενη και απαθής οικονομία η οποία απομακρύνεται από την καινοτομία. Ως μια κοινωνία που μαστίζεται από βάρβαρες μεταναστεύσεις οι οποίες διαφθείρουν τις πολύτιμες παραδόσεις της. Και, ακόμη περισσότερο παραδόξως, σε ορισμένους κύκλους, ως μια καταπιεστική ήπειρος όπου ο λόγος δεν είναι ελεύθερος και όπου τα εναλλακτικά γεγονότα δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ίδιο δικαίωμα δημόσιου λόγου με την ίδια την αλήθεια – αυτή την ξεπερασμένη και δυσκίνητη έννοια», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος, σε μια έμμεση αναφορά στις περσινές δηλώσεις του Τζ.Ντ. Βανς, μεταξύ άλλων περί Ευρώπης που καταστρέφεται από τους μετανάστες και καταπιέζει την ελευθερία του λόγου.

Η Ευρώπη είναι ήδη ισχυρή και μπορεί να γίνει ισχυρότερη (…) Εκεί όπου άλλοι βλέπουν απειλή, εγώ βλέπω την αποφασιστικότητά μας. Εκεί όπου βλέπουν αμφιβολίες, εγώ βλέπω ευκαιρίες», τόνισε ο κ. Μακρόν και αναφέρθηκε στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων, αλλά και στο υψηλό προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της Ευρώπης, στην υγεία και στην ισότητα.

Ως πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης ο Γάλλος πρόεδρος ανέδειξε την στήριξη της Ουκρανίας και αναφέρθηκε σε «επιτυχία» των εταίρων να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιούργησε η ρωσική εισβολή, ενώ τόνισε ότι η απάντηση στις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων και ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία δεν μπορεί να είναι η υποχώρηση στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου. «Αντ’ αυτής, πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία», δήλωσε και πρόσθεσε ότι μετά την επίθεση στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι «αποδυναμωμένη, πλήρως εξαρτώμενη από την Κίνα και αυτό συνιστά για αυτήν στρατιωτική και οικονομική ήττα». Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σχετικά με την προοπτική ειρήνης και σε μια νέα έμμεση αναφορά στις ΗΠΑ, ο Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε το ενδεχόμενο «ειρήνης χωρίς τους Ευρωπαίους». «Θα είμαστε μέρος της λύσης, οπότε πρέπει να είμαστε και μέρος των συνομιλιών», δήλωσε εμφατικά, για να συνεχίσει: «Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Αυτό φυσικά ξεκινά με την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά σημαίνει επίσης και ευγενική άρνηση όταν διατυπώνονται παράνομες διεκδικήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος (…) Το κάναμε πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε (…) Η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί σε γεωπολιτική δύναμη. Αυτό δεν ήταν μέχρι τώρα στο DNA μας. Μόνο τότε όμως μπορούν να διεξάγονται διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος».

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχυθεί περαιτέρω σε όλους τους τομείς. «Αυτή η Ευρώπη θα είναι και ένας καλός εταίρος, ένας εταίρος και για τις ΗΠΑ. Ένας εταίρος που συνεισφέρει το μερίδιό του και είναι άξιος σεβασμού. Και πρέπει να μας σέβονται. Έχουμε κάνει πολλά και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», υπογράμμισε.

