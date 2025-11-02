MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: 22χρονος Σύρος σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας στο Βερολίνο – Είναι οπαδός του “Ισλαμικού Κράτους”

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια σχεδίαζε ένας 22χρονος Σύρος, ο οποίος συνελήφθη στο Βερολίνο.

Στο σπίτι του βρέθηκαν εκρηκτικά, τα οποία είχε προμηθευτεί από το διαδίκτυο.

Ο νεαρός Σύρος -που κρατείται από την αστυνομία του Βερολίνου- κατηγορείται από την εισαγγελία για «προετοιμασία σοβαρού εγκλήματος το οποίο θέτει σε κίνδυνο το κράτος, με ισλαμιστικό κίνητρο».

Η εισαγγελία της γερμανικής πρωτεύουσας δεν έχει για την ώρα κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του Αμπντάλα Ρ., η εφημερίδα «Bild» ωστόσο αναφέρει πως στόχος ήταν σημείο του Βερολίνου και ότι θα επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας.

Στην κατοικία του 22χρονου έχουν βρεθεί εκρηκτικά τα οποία είχε προμηθευτεί από το Ίντερνετ, αλλά και στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι είναι υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους».

Ο νεαρός Σύρος βρίσκεται στη Γερμανία από το 2023, με καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Χρήστος Χωμενίδης: Ήμουν έτοιμος να τον συμπαθήσω γιατί είμαι αμνησίκακος, αν και είχα δίκιο στην πεποίθηση ότι έλεγε ψέματα

MEDIA NEWS 11 λεπτά πριν

Κώστας Τσουρός: Έχω εισπράξει φθόνο από ανθρώπους που ήμασταν στην ίδια ομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό – Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση ενάντια στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μυστηριώδης επίλογος στην Τουρκία: Νεκρός στο κελί του στη Ραιδεστό ο ιδρυτής της Thodex

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αποκάλυψε ποια πρώην σύντροφό του έχει κάνει block στα social media