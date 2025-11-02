Γερμανία: 22χρονος Σύρος σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας στο Βερολίνο – Είναι οπαδός του “Ισλαμικού Κράτους”

Να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια σχεδίαζε ένας 22χρονος Σύρος, ο οποίος συνελήφθη στο Βερολίνο.

Στο σπίτι του βρέθηκαν εκρηκτικά, τα οποία είχε προμηθευτεί από το διαδίκτυο.

Ο νεαρός Σύρος -που κρατείται από την αστυνομία του Βερολίνου- κατηγορείται από την εισαγγελία για «προετοιμασία σοβαρού εγκλήματος το οποίο θέτει σε κίνδυνο το κράτος, με ισλαμιστικό κίνητρο».

Η εισαγγελία της γερμανικής πρωτεύουσας δεν έχει για την ώρα κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του Αμπντάλα Ρ., η εφημερίδα «Bild» ωστόσο αναφέρει πως στόχος ήταν σημείο του Βερολίνου και ότι θα επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας.

Στην κατοικία του 22χρονου έχουν βρεθεί εκρηκτικά τα οποία είχε προμηθευτεί από το Ίντερνετ, αλλά και στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι είναι υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους».

Ο νεαρός Σύρος βρίσκεται στη Γερμανία από το 2023, με καθεστώς επικουρικής προστασίας.