MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γενικό μπλακ άουτ στη Δομινικανή Δημοκρατία – Εκτός λειτουργίας το μετρό στην πρωτεύουσα

|
THESTIVAL TEAM

Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε σήμερα πως εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο σημειώθηκε μπλακ άουτ σε ολόκληρη τη χώρα, διαβεβαιώνοντας πως τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) επιβεβαίωσαν τη διακοπή ηλεκτροδότησης και την αναστολή των δρομολογίων του μετρό στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο.

«Η Επιχείρηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana / ΕTED) ενημερώνει ότι το εθνικό δίκτυο υπέστη γενικευμένο μπλακ άουτ λόγω βλάβης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ETED, στην οποία επισημαίνεται πως καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης «το συντομότερο δυνατόν».

Νωρίτερα, το Γραφείο για την Ανασυγκρότηση των Μεταφορών (Oficina para el Reordenamiento del Transporte / OPRET) είχε ενημερώσει πως ανεστάλησαν τα δρομολόγια του μετρό στην πρωτεύουσα. «Στις 13:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) οι υποσταθμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Paraiso και Isabela, οι οποίοι τροφοδοτούν με ρεύμα τις Γραμμές 1 και 2 του Μετρό καθώς και τη Γραμμή 1 του Τελεφερίκ στο Σάντο Ντομίνγκο, τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω αποσύνδεσης από το εθνικό δίκτυο», ανέφερε η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι συρμοί και βαγόνια εκκενώθηκαν.

Με περισσότερους από 11 εκατομμύρια κατοίκους, η Δομινικανή Δημοκρατία υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλον τον κόσμο, καθιστώντας τη χώρα έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Καραϊβική.

Δομινικανή Δημοκρατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ο Ανδρουλάκης στο συλλαλητήριο: Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ν. Ρωμανός για Σαμαρά: Η κριτική για πασοκοποίηση της ΝΔ έχει ακουστεί και από Λατινοπούλου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Υπόκλιση UEFA σε Κωνσταντέλια: Το γκολ του ανάμεσα στα κορυφαία της εβδομάδας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος Καλαμαριάς τιμά σήμερα και αύριο τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή με δύο μεγάλες συναυλίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Αλλάζει η διαχείριση των κενών στην εκπαίδευση – Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των αναγκών

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Harry-Meghan: Αντιδράσεις στους βασιλικούς κύκλους για την εμφάνιση στο πάρτι της Jenner