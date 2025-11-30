MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε στη Ράφα τέσσερις τρομοκράτες

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τέσσερις άνδρες, τους οποίους χαρακτήρισε «τρομοκράτες» και οι οποίοι είχαν βγει από σήραγγες στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας.

«Μέσα στη νύκτα, εντοπίσθηκαν τέσσερις τρομοκράτες οι οποίοι είχαν βγει από υπόγειες υποδομές στην περιοχή. Καθοδηγούμενες από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις εξόντωσαν τους τρομοκράτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε δηλώσει στις αρχές Νοεμβρίου ότι έως 200 μαχητές της Χαμάς είναι αποκλεισμένοι μέσα σε σήραγγες στη Γάζα, στον τομέα του παλαιστινιακού εδάφους όπου αναπτύχθηκε και πάλι ο ισραηλινός στρατός στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαηυσης του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Βάνα Πεφάνη: Κάναμε 70% και 80% τηλεθέαση, νούμερα που δεν παίζουν καθόλου αυτή τη στιγμή

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 6 ώρες πριν

Live από το Φανάρι η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα στα Σεπόλια – Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Μακρόν

LIFESTYLE 10 λεπτά πριν

Η Σίσσυ Χρηστίδου συγκινήθηκε on air: Ήρθε ένας ηλικιωμένος κύριος και μου λέει “σε ευχαριστώ πάρα πολύ”