Γάζα: Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ λένε ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου απόψε το βράδυ

Οι ένοπλες πτέρυγες των παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσαν σήμερα ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Εάν ολοκληρωθεί η μεταφορά, τότε στη Γάζα θα συνεχίσουν να κρατούνται οι σοροί τριών ομήρων.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, που είναι σύμμαχος της Χαμάς και που επίσης απήγαγε ομήρους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι η σορός ανακτήθηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ομήρους που βρίσκονται εν ζωή και κρατούνταν στη Γάζα με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατουμένους του πολέμου που κρατούνται από το Ισραήλ.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των σορών 28 ομήρων με αντάλλαγμα τα λείψανα 360 μαχητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ