Γαλλική Πολυνησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στην Ταϊτή

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων αγνοείται εξαιτίας κατολίσθησης στην Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας, ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η κατολίσθηση στην περιοχή Αφαΐτι της Ταϊτής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (τοπική ώρα, βράδυ Τετάρτης στην Ελλάδα), ύστερα από μια εβδομάδα έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Ύπατος Αρμοστής της Γαλλίας στη Γαλλική Πολυνησία δήλωσε πως ένας ορμητικός χείμαρρος λάσπης παρέσυρε ένα σπίτι, το οποίο συνθλίφτηκε πάνω σε άλλο οίκημα. Ο Αλεξάντρ Ροσάτ εξήγησε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν για τουλάχιστον 48 ώρες, αφού δυσχεραίνονται λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της αστάθειας που παρουσιάζει. Είναι ενδεικτικό πως οι επιχειρήσεις ανεστάλησαν για μερικές ώρες όταν δεύτερη κατολίσθηση παραλίγο να παρασύρει διασώστες που αναζητούσαν εγκλωβισμένους.

Μια κάτοικος της πληγείσας περιοχής αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ξύπνησε την Τετάρτη από έναν τρομαχτικό θόρυβο που ακουγόταν σαν τρένο έξω από το σπίτι της. «Βγήκαμε έξω και είδαμε ένα σπίτι θαμμένο κάτω από τη λάσπη», δήλωσε η Ιντά Λαμπεγί.

Η Ταϊτή βρίσκεται στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 16.000 χιλιομέτρων από το Παρίσι. Είναι ένα από τα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας η οποία αποτελεί γαλλικό υπερπόντιο έδαφος με διοικητική αυτονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

