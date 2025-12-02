MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Νέα επίθεση κατά του ακροδεξιού Ζορντάν Μπαρντελά – Μετά το αλεύρι του πέταξαν και αυγό

THESTIVAL TEAM

Νέα επίθεση δέχτηκε ο Ζορντάν Μπαρντέλα. Η νέα επίθεση κατά του ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας «Εθνικός Συναγερμός» από έναν 74χρονο έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου κατά τη περιοδεία που έκανε για την προώθηση του βιβλίου του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ζορντάν Μπαρντέλα είχε δεχθεί επίθεση από έναν εξαγριωμένο 17χρονο που του πέταξε αλεύρι. Αυτή τη φορά όλα έγιναν στην πόλη της Γαλλίας Moissac, σε μία περιφέρεια μάλιστα που είχε εκλέξει τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας. Ένας 74χρονος φέρεται πως του πέταξε αυγό στο κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αρχηγός του «Εθνικού Συναγερμού» απομακρύνθηκε από τους άνδρες ασφαλείας του και αφού καθαρίστηκε από τα τσόφλια, επέστρεψε και συνέχισε να υπογράφει τα βιβλία του.

Ο 74χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε ο εισαγγελέας του Μοντομπάν, Μπρούνο Σωβάτζ. Πριν επιτεθεί στον Ζόρνταν Μπαρντέλα, ο 74χρονος είχε ορμήξει κατά άλλου ακροδεξιού ευρωβουλευτή, σπάζοντας και πάλι ένα αυγό στο κεφάλι του.

Δείτε βίντεο από την επίθεση που είχε δεχθεί με το αλεύρι:

Ο 74χρονος παραμένει υπό κράτηση ώστε να ολοκληρωθεί η αρχική έρευνα. Μέχρι στιγμής, τίποτα δεν δείχνει ότι αυτός ο άνδρας ενήργησε λόγω της σχέσης του με την «άκρα αριστερά», όπως έχουν ισχυριστεί πολλά στελέχη του κόμματος της Γαλλίας «Εθνικός Συναγερμός».

Τον Μάρτιο του 2022, ο 74χρονος είχε σπάσει και πάλι ένα αυγό στο κεφάλι του Ερίκ Ζεμούρ, του ακροδεξιού κόμματος Reconquete! Έναν μήνα αργότερα, είχε πετάξει αυγά και στο λεωφορείο της προεκλογικής εκστρατείας της Μαρίν Λε Πεν.

Πληροφορίες από liberation.fr και Le Figaro

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

