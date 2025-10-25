Γαλλία: 8χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από τραμ και σώθηκε γιατί ήταν μικροκαμωμένος

Ζωντανό εφιάλτη έζησε ένας 8χρονος στο Στρασβούργο της Γαλλίας αφού το ποδήλατο του συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο τραμ, με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί παγιδευμένος κάτω από το συρμό.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:45, στη συνοικία Polygone, στο Στρασβούργο της Γαλλίας και σύμφωνα με την εταιρεία μεταφορών (CTS), το αγόρι κινούταν με ποδήλατο μαζί με έναν φίλο του όταν ξαφνικά μπήκε στη γραμμή του τραμ C κοντά στη στάση Saint-Christophe, αναγκάζοντας τον οδηγό να ενεργοποιήσει το σύστημα έκτακτης πέδησης.

Σε ένα βίντεο που τράβηξε περαστικός, διακρίνονται μόνο τα πόδια του παιδιού που προεξέχουν μπροστά από το τραμ.

Το παιδί ήταν τυχερό, μέσα στην ατυχία του, καθώς βρέθηκε παγιδευμένο σε έναν ελεύθερο χώρο που βρισκόταν ακριβώς κάτω από την καμπίνα του οδηγού, με αποτέλεσμα να μην καταπλακωθεί.

Ο 8χρονος απεγκλωβίστηκε από διασώστες και υπαλλήλους της CTS και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Hautepierre για έλεγχο, ενώ σύμφωνα με την «Le Parisien», υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

«Το μικρό του ανάστημα ως παιδί τον σώζει. Το αποτέλεσμα αυτού του ατυχήματος είναι εξαιρετικά ευτυχές. Είναι απίστευτη τύχη», σημείωσε η CTS σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.