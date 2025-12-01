Φρίκη στην Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης υλικού με σατανιστικό περιεχόμενο και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Στην εξάρθρωση ενός διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ψηφιακού υλικού με σατανιστικό περιεχόμενο και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με έδρα το Σίδνεϊ, προχώρησε η Αυστραλιανή αστυνομία, όπως ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας οι αρμόδιες αρχές.

Συνελήφθησαν τέσσερις άντρες στους οποίους απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες και κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την Αστυνομία να εκτιμά πως είχαν ηγετικό ρόλο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο έρευνας για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα, οι ντετέκτιβ της “Strike Force Constantine” της ειδικής μονάδας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων αποκάλυψαν το δίκτυο των παιδεραστών με έδρα το Σίδνεϊ.

Το δίκτυο φέρεται να κατείχε, να διένειμε και να διευκόλυνε τη διανομή του βιντεοσκοπημένου υλικού μέσω ενός ιστότοπου που διαχειρίζονταν οι κατηγορούμενοι διεθνώς από την έδρα της εγκληματικής οργάνωσης στα περίχωρα του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία εκτέλεσε πέντε ταυτόχρονα εντάλματα έρευνας στις περιοχές Waterloo, Ultimo και Malabar στις 27 Νοεμβρίου και κατάσχεσε έναν αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών, κυρίως υπολογιστών και ψηφιακών αποθηκευτικών μέσων.

Σε αυτές τις συσκευές, κατά την έρευνα του περιεχομένου οι αστυνομικοί εντόπισαν όπως ανακοινώθηκε, χιλιάδες βίντεο που απεικονίζουν κακοποίηση παιδιών ηλικίας από βρεφικής ηλικίας έως 12 ετών αλλά και σεξουαλικής κακοποίησης ζώων και σκηνές κτηνοβασίας.

Η επιθεωρήτρια Jane Doherty δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης το απόγευμα της Δευτέρας ότι η ομάδα ανδρών φέρεται να μοιράστηκε μεταξύ της μόνο το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τόνισε ότι “η ομάδα δίωξης σεξουαλικών εγκλημάτων θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους της Αυστραλίας για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την εξακρίβωση της εμπλοκής άλλων παραβατών”.

Στην αστυνομική επιχείρηση σε κατοικία στη συνοικία Γουότερλου, η αστυνομία συνέλαβε τον 26χρονο Λάντον Άστον Βερσάτσε Τζερμάνοτα-Μιλς, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατείχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα.

Οι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και η έρευνα της Αστυνομίας χαρακτηρίζεται “Active and ongoing”, δηλαδή ενεργή και σε εξέλιξη.