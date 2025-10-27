MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φον ντερ Λάιεν: Υβριδική απειλή τα μπαλόνια που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Φωτογραφία: ΕΛΚ
|
THESTIVAL TEAM

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Λιθουανία, απέναντι στις επαναλαμβανόμενες εισβολές μπαλονιών λαθρεμπόρων στον εναέριο χώρο της.

«Πρόκειται για πρόκληση. Το λέμε με το όνομά του: μια υβριδική απειλή. Και δεν θα το ανεχθούμε», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο αποτελεί έναν ακόμη λόγο να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την παρακολούθηση του ανατολικού μετώπου και την ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση μέσω drones.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα καταρρίπτει πλέον τα μπαλόνια των λαθρεμπόρων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν διακόψει επανειλημμένα τις αεροπορικές πτήσεις στη χώρα της Βαλτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γαλλία: Η κλοπή στο Λούβρο απειλεί τη “θεμελιώδη αποστολή” των μουσείων, σύμφωνα με επικεφαλής 57 μουσείων σε όλο τον κόσμο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Γεμάτο το απουσιολόγιο του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το Κύπελλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Φάμελλος από Σέρρες: “Έχει αφεθεί η περιφέρεια της χώρας στο έλεος και στην εγκατάλειψη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Στο “σφυρί” το θρυλικό Μαρακανά – Το ποσό για το οποίο πωλείται

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ισραήλ: Πρώτα θα επιστρέψει η Χαμάς όλες τις σορούς και μετά θα συνεχιστεί η εκεχειρία, λένε οι οικογένειες