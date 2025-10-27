Φον ντερ Λάιεν: Υβριδική απειλή τα μπαλόνια που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Λιθουανία, απέναντι στις επαναλαμβανόμενες εισβολές μπαλονιών λαθρεμπόρων στον εναέριο χώρο της.

«Πρόκειται για πρόκληση. Το λέμε με το όνομά του: μια υβριδική απειλή. Και δεν θα το ανεχθούμε», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο αποτελεί έναν ακόμη λόγο να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την παρακολούθηση του ανατολικού μετώπου και την ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση μέσω drones.

Europe stands in full solidarity with Lithuania in the face of the persistent incursions of helium smuggling balloons into its airspace.



This is destabilisation.

This is provocation.



We call it by its name: a hybrid threat.

We will not tolerate it.



October 27, 2025

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα καταρρίπτει πλέον τα μπαλόνια των λαθρεμπόρων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν διακόψει επανειλημμένα τις αεροπορικές πτήσεις στη χώρα της Βαλτικής.