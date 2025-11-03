MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: “Η Κομισιόν παρέχει στην Ουκρανία επείγουσα ενεργειακή στήριξη”

Φωτογραφία: ΕΛΚ
|
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο συζήτησης την περαιτέρω στήριξη της ΕΕ στη χώρα, παρέχοντάς της, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, «επείγουσα ενεργειακή στήριξη».

Στο μήνυμά της στο “Χ”, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Αξιότιμε Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της τον χειμώνα.

Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας, παρέχοντας επείγουσα ενεργειακή στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να περάσει τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε επιλογές για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία.

Αύριο θα εγκρίνουμε το πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση, το οποίο θα επιδοκιμάζει την αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία κατά το παρελθόν έτος.

Το μήνυμα της Επιτροπής είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Το “πάρτι” σε κερκίδα και αγωνιστικό χώρο από την παρακάμερα της ΠΑΕ – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Βορίζια: “Δεν ξέρω πότε θα γυρίσω” λένε οι κάτοικοι στο χωριό που έφυγαν φοβισμένοι μετά το μακελειό – Το ποινικό παρελθόν του 39χρονου νεκρού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

ΕΛΤΑ: Λουκέτο από σήμερα σε 46 καταστήματα – Τα οκτώ στη Θεσσαλονίκη, δείτε ποια είναι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μάντζος για ΕΛΤΑ: Εμείς πιστεύουμε στη διαβούλευση και όχι στο παζάρι μεταξύ της κυβέρνησης και των βουλευτών

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Για μένα η σαπίλα της ελληνικής τηλεόρασης ήταν κάποια χρόνια πριν

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Κουράστηκα να μιλάω για τα προσωπικά μου