Φοιτήτρια στη Τζόρτζια των ΗΠΑ κέρδισε εκατομμύρια views μετά από ένα πλάνο του ESPN σε αγώνα του κολεγιακού πρωταθλήματος

Ένα πλάνο του ESPN στην κερκίδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Georgia Bulldogs στο κολεγιακό πρωτάθλημα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ήταν αρκετό για να κάνει διάσημη μία φοιτήτρια στις ΗΠΑ.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της φοιτήτριας στην κερκίδα, “κέρδισε” τον κάμεραμαν του ESPN, αλλά και τους τηλεθεατές στις ΗΠΑ, με τα social media να παίρνουν φωτιά για να την… ανακαλύψουν, μετά από μία ανάρτηση που έχει ξεπεράσει πλέον τα 11 εκατομμύρια views.

Το όνομά της δεν άργησε έτσι να γίνει γνωστό, με την Χάρλεϊ να έχει έντονη παρουσία στα social media και να κερδίζει χιλιάδες ακολούθους μετά τη viral στιγμή της στην κερκίδα του πανεπιστημίου της Τζόρτζια.