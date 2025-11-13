MENOY

Ερντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι εκείνη των δύο κρατών

THESTIVAL TEAM

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Άγκυρα την Πέμπτη, υποστήριξε ότι η πιο ρεαλιστική λύση για το Κυπριακό είναι η αποδοχή της παρουσίας δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί.

Ο Τούρκος πρόεδρος συμπλήρωσε πως, κατά την άποψη της Άγκυρας, η βασική αιτία για το ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι η άρνηση, από την ελληνοκυπριακή πλευρά, «να αποδεχθεί το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων».

«Η Τουρκία, όπως και στο παρελθόν, παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας σε όλες τις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος» δήλωσε από την πλευρά του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Ο Ερχιουρμάν πρόσθεσε επίσης ότι «οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στην Κύπρο» και τόνισε πως αυτό το καθεστώς «δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, διαπραγμάτευση ή συμβιβασμό».

