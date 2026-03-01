Επίθεση σε τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν, 4 τραυματίες

Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του Ομάν (ONA) ανακοίνωσε σήμερα (01.03.2026) ότι το δεξαμενόπλοιο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση όταν βρισκόταν περίπου πέντε ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Χάσαμπ.

Το 20μελές πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου – 15 Ινδοί και 5 Ιρανοί- έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις εξ αυτών «έχουν υποστεί διαφόρων βαθμών τραυματισμούς», πρόσθεσε η ONA.

Drones έπληξαν το λιμάνι Ντουκμ του Ομάν, ένας τραυματίας

Το κρατικό πρακτορείο του Ομάν μετέδωσε ότι το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ επλήγη από δύο drones με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αλλοδαπός εργάτης.

Εξάλλου τα συντρίμμια από ένα άλλο drone έπεσαν κοντά σε μια περιοχή όπου υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή να σημειωθούν υλικές ζημιές, πρόσθεσε.

#BREAKING Palau-flagged oil tanker SKYLIGHT targeted near Khasab port on Strait of Hormuz, 4 crew members injured: Oman Maritime Security Center pic.twitter.com/UBeu6i6Q1E March 1, 2026

Από την πλευρά της η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν ζητεί από το προσωπικό της να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ομάν να κάνουν το ίδιο μέχρι νεοτέρας», επεσήμανε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Χ.