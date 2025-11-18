Επίθεση με μαχαίρι στην Δυτική Όχθη – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση σε κόμβο στη Δυτική Όχθη την Τρίτη (18/11), σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τα θύματα δέχτηκαν επίθεση σε ένα περιστατικό εμβολισμού οχήματος και μαχαιρώματος στον κόμβο Gush Etzion της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Συγκεκριμένα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ KAN μετέδωσε ότι οι δράστες, οπλισμένοι με μαχαίρια, οδήγησαν το αυτοκίνητό τους πάνω σε πεζούς κοντά στον οικισμό, με έναν από αυτούς να βγαίνει και να μαχαιρώνει πολίτες.

Ένας Ισραηλινός άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι, σύμφωνα με τον Elad Pas, διασώστη της Magen David Adom (MDA), της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Από τους τραυματίες, μία γυναίκα είναι σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο Πας. Ένας άνδρας και ένα έφηβο αγόρι βρίσκονται επίσης σε μέτρια κατάσταση, σύμφωνα με τους διασώστες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ ανέφεραν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ισραηλινές δυνάμεις και ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, το οποίο σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασθενοφόρων ήταν μια θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι στη διασταύρωση Gush Etzion στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

«Δύο τρομοκράτες» που ήταν ύποπτοι για την επίθεση «εξουδετερώθηκαν επί τόπου», ανέφερε η ZAKA, η ισραηλινή εθελοντική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που συχνά ενεργεί ως ομάδα πρώτης ανταπόκρισης. Μάλιστα στο όχημά τους βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών.

Η διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, όπου έγινε η επίθεση και που βρίσκεται στον δρόμο ανάμεσα στις παλαιστινιακές πόλεις Βηθλεέμ και Χεβρώνα και κοντά σε εβραϊκούς οικισμούς, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ήταν σκηνικό πολλών επιθέσεων κατά Ισραηλινών από τα τέλη του 2015.

Αυτό συνέβη αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Τρίτη χειροκρότησε την έγκριση από τα Ηνωμένα Έθνη του σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ η Χαμάς απέρριψε το σχέδιο ως ξένο μέσο ελέγχου.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα, εξουσιοδοτεί μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης για την παροχή ασφάλειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα, εγκρίνει μια μεταβατική αρχή που ονομάζεται Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την επίβλεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και προβλέπει μια πιθανή μελλοντική πορεία προς ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.