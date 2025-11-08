MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Τάμπα των ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ – Τέσσερις νεκροί και 11 τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Τραγικός είναι ο απολογισμός μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στην Τάμπα των ΗΠΑ, όταν το αυτοκίνητο που καταδίωκαν οι αρχές, έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 08.11.2025.

Ο τραγικός απολογισμός της φονικής καταδίωξης είναι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους όταν ο οδηγός του οχήματος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα ενώ των καταδίωκε η αστυνομία, καρφώθηκε σε ένα μπαρ στη Φλόριντα των ΗΠΑ, παρασύροντας περισσότερα από 12 άτομα, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην αυλή του μαγαζιού.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, είναι ο Σάιλας Σάμσον, 22 ετών, από το Dade City, που φέρεται να οδηγούσε απερίσκεπτα και να καταδιωκόταν από την αστυνομία όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε στο Bradley’s, ένα gay bar στη 7η Λεωφόρο.

Τρία άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους στο σημείο, ενώ ένα ακόμη υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 22χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια παράλογη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάστηκαν», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπερκώ, σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε ότι «η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές».

Η αστυνομία εντόπισε τον Σάμσον γύρω στις 12:30 π.μ., όταν οδηγούσε προς τον I-275 South. Το εναέριο τμήμα της αστυνομίας της Τάμπα τον εντόπισε στη λεωφόρο Hillsborough κοντά στην 22η Οδό, μαζί με ένα άλλο αυτοκίνητο που φέρεται να έκαναν κόντρες, προτού αυτός μπει μόνος του στον αυτοκινητόδρομο, αναφέρει η Daily Mail.

Ο Σάμσον τελικά βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο και μπήκε στο κέντρο της Τάμπα. Καθώς έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πόλης που έχει πληθυσμό περίπου 414.500 κατοίκους, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν με μια τακτική με την οποία τα περιπολικά ακουμπούν ελαφρά το πίσω μέρος του οχήματος για να το αναγκάσουν να σταματήσει περιστρεφόμενο. Ωστόσο, ο Σάμσον κατάφερε να διαφύγει και συνέχισε προς τη 7η Λεωφόρο, όπου και έπεσε πάνω στο Bradley’s.

Στον 22χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά την οδήγηση, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, αναμένονται και επιπλέον κατηγορίες.

Πηγή: newsit.gr

ΗΠΑ

