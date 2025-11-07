Επεισόδια σε συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ στο Παρίσι – Άναψαν καπνογόνα, δείτε βίντεο

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Παρίσι κατά τη διάρκεια συναυλίας της Ισραηλινής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, στη Philharmonie de Paris στο 19ο διαμέρισμα, όταν ομάδα φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών προκάλεσε αναστάτωση με καπνογόνα και τρικάκια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η συναυλία διακόπηκε επανειλημμένα από άτομα που ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες και άναψαν καπνογόνα μέσα στην αίθουσα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, «μία συναυλία που δόθηκε στη Φιλαρμονική του Παρισιού διαταράχθηκε από φιλοπαλαιστινίους ακτιβιστές».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τα γεγονότα «εξαιρετικά σοβαρά και απολύτως ανεύθυνα», επισημαίνοντας πως «καμία υπόθεση δεν δικαιολογεί να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή θεατών που βρίσκονταν εκεί για να παρακολουθήσουν μουσική».

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, τρεις κατηγορούνται για «συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη βίας ή φθοράς», αδίκημα που επισύρει έως ένα έτος φυλάκισης και πρόστιμο 15.000 ευρώ. Ο τέταρτος κατηγορείται για «διοργάνωση μη δηλωμένης διαδήλωσης», με ποινή έως έξι μήνες φυλάκισης και 7.500 ευρώ πρόστιμο.

Ο Νουνιέ εξήγησε ότι είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου, με αστυνομικούς εν πολιτική περιβολή και ελέγχους από τη φύλαξη της Φιλαρμονικής. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι διαδηλωτές κατάφεραν να παρακάμψουν το σχέδιο ασφάλειας.

Η Φιλαρμονική του Παρισιού εξέφρασε τη λύπη της για τις τρεις διακοπές που υπέστη η συναυλία και ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση, καταδικάζοντας «κάθε μορφή βίας».

Μετά τις συλλήψεις, ομάδα διαδηλωτών πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό τμήμα του 19ου διαμερίσματος, κρατώντας σημαίες με το σύνθημα «Free Palestine».