ΔΙΕΘΝΗ

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει επώδυνες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μετρς ακύρωσε το σημερινό πρόγραμμά του προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην οποία θα μετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης.

Παρότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν εν πολλοίς παραγκωνίσει τις χώρες της Ευρώπης από τις διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή «απάντηση» στην αμερικανο-ρωσική πρόταση, όπως σημειώνει το Bloomberg, θα είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση των επόμενων κινήσεων της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τω μεταξύ, παλεύει να καταλήξει σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα επιτρέψει την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ με στόχο την υποστήριξη της ουκρανικής άμυνας, καθώς οι ΗΠΑ αποσύρουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, θα συγκαλέσουν συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της G 20 στη Νότια Αφρική το Σάββατο για να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, που φέρεται να έχει καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με έτερη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν επίσης να κανονίσουν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου.

