Εντολή επέκταση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο έδωσε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει περαιτέρω μια «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για ολόκληρη την περιοχή και πραγματοποιεί χερσαία εισβολή, κατεδαφίζοντας σπίτια και υποδομές.

«Μόλις έδωσα εντολή να επεκταθεί περαιτέρω η υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από το αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης του στρατού στο Σαφέντ.

מהצהרתי מפיקוד צפון:



הנחיתי כעת להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת. אנחנו נחושים לשנות את המצב בצפון מיסודו ולהחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.



לא נשלים עם מציאות של איום מתמשך על יישובינו ואזרחינו. נמשיך לפעול בעוצמה, בנחישות ובאחריות עד שנשיג את המטרה.



March 29, 2026

Είπε, επίσης, ότι η απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης ασφαλείας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων του με τον Λίβανο κατά τη διάρκεια των μαχών στο νότιο Λίβανο.

Σημειώνεται ότι οι διασυνοριακές εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.