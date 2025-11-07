MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ένταλμα σύλληψης για Νετανιάχου από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης – Κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα

|
THESTIVAL TEAM

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακόμη 36 άτομα για γενοκτονία στη Γάζα.

Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που στην προσφυγή του επισημαίνει ότι, «παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα».

«Απειλή όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα»

Μάλιστα, ο εν λόγω σύλλογος χαρακτηρίζει το Ισραήλ «απειλή όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα που έχει οργανώσει, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, επιθέσεις στο Λίβανο, τη Συρία, την Τυνησία, το Ιράν, το Κατάρ, την Υεμένη, το Ιράκ, τη Μάλτα και την Αίγυπτο».

Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση μίας μικρής Παλαιστίνιας, μόλις 6 ετών, που Ισραηλινοί στρατιώτες την είχαν πυροβολήσει κατά ριπάς και είχε 335 σφαίρες στο σώμα της, τη βομβιστική επίθεση στο Τουρκοπαλαιστίνιο Νοσοκομείο Φιλίας, και «τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ακτιβιστών του στόλου του Global SUMUD» τον Οκτώβριο.

Πηγή: iefimerida.gr

Μπενιαμίν Νετανιάχου

