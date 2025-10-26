MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Εννέα νεκροί στην Αργεντινή όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί (τοπική ώρα, πρωί στην Ελλάδα) όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από τη γέφυρα στην κοίτη ενός ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.

Περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

