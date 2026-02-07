MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ένας πυροσβέστης νεκρός από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία, νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Ισπανία

THESTIVAL TEAM

Ένας πορτογάλος πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή του «στη διάρκεια περιπολίας αναγνώρισης και επιτήρησης» στις όχθες ποταμού στην κοινότητα του Κάμπο Μαϊόρ, που βρίσκεται στην κεντρική περιφέρεια του Πορταλέγκρε, ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος πυροσβέστης παρασύρθηκε από τα νερά προσπαθώντας να διασχίσει μια πλημμυρισμένη ζώνη. Πρόκειται για το πρώτο γνωστό θύμα της καταιγίδας Μάρτα, η οποία έπληξε σήμερα την Πορτογαλία και τη γειτονική Ισπανία.

Οι σφοδροί άνεμοι της καταιγίδας Κριστίν είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στην Πορτογαλία και οι βροχές της καταιγίδας Λεονάρντο είχαν προκαλέσει το θάνατο άλλου ενός ανθρώπου την Τετάρτη.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία αντιμετωπίζουν σήμερα νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους και οι αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλες πλημμύρες και υλικές ζημιές.

Στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα με νερό λόγω των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών και η περιφέρεια βρισκεται και πάλι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς εκεί επικεντρώνονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, την AEMET.

«Ποτέ δεν είχαμε δει μια τέτοια σειρά καταιγίδων», δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφέρειας Χουάν Μανουέλ Μορένο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «περίπλοκη», καθώς δεκάδες δρόμοι έχουν αποκλεισθεί, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν σε μεγάλη έκταση διακοπεί και συνολικά «περισσότεροι από 11.000 άνθρπωοι» έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις ζώνες που έχουν πληγεί.

Με τις υλικές ζημιές στην περιφέρεια από τις καταιγίδες Λεονάρντο και Μάρτα, «ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι εκατομμύρια ευρώ», προειδοποίησε ο ίδιος, καθώς «ο αγροτικός τομέας έχει πληγεί σοβαρά», ενώ περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται για επισκευές στους οδικούς άξονες.

Η περιφέρεια θα ζητήσει την αρωγή του κράτους και του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

