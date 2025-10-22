Ένας νεκρός και τραυματίες από τη συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Ανόβερο

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στο Ανόβερο κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων άρχισαν να διαπληκτίζονται γύρω στις 18:25 (19:25 στην Ελλάδα) βόρεια από το κέντρο της πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για πολλούς πυροβολισμούς.

Η ταυτότητα του θύματος είναι, για την ώρα, άγνωστη.