Ένας νεκρός και τραυματίες από τη συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Ανόβερο
THESTIVAL TEAM
Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στο Ανόβερο κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.
Δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων άρχισαν να διαπληκτίζονται γύρω στις 18:25 (19:25 στην Ελλάδα) βόρεια από το κέντρο της πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για πολλούς πυροβολισμούς.
Η ταυτότητα του θύματος είναι, για την ώρα, άγνωστη.
Bestes Deutschland aller Zeiten 🇩🇪— AfD Hannover (@AfdHannover) October 22, 2025
Hannover
Schießerei auf der Vahrenwalder Straße,
Höhe Niedersachsenring #Stadtbild
Zwei #Gruppen gerieten aneinander,
mindestens eine Person festgenommen
Deshalb #nurnochAfD 💙
weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/kMwxgZiAS4
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΑΣ ΠΑΟΚ: Καταλήξαμε στο σχέδιο μνημονίου-συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα – Επιθυμία μας η συνάντηση με την ΠΑΕ να γίνει το συντομότερο δυνατό
- Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ – O πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία
- Θεσσαλονίκη: Θέατρο Κούκλας από τους Redicolo στο θέατρο Αμαλία