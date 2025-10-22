MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ένας νεκρός και τραυματίες από τη συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Ανόβερο

THESTIVAL TEAM

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στο Ανόβερο κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων άρχισαν να διαπληκτίζονται γύρω στις 18:25 (19:25 στην Ελλάδα) βόρεια από το κέντρο της πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για πολλούς πυροβολισμούς.

Η ταυτότητα του θύματος είναι, για την ώρα, άγνωστη.

